Cina-Usa: inviati per il clima annunciano "stretta comunicazione" dopo nuovi colloqui

- Gli inviati per il clima di Cina e Stati Uniti, rispettivamente Xie Zhenhua e John Kerry, hanno convenuto di mantenere una stretta comunicazione sul dossier dopo un altro ciclo di colloqui in videoconferenza tenuti ieri, a seguito della visita di Kerry a Pechino questo mese. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il confronto è avvenuto su richiesta di Washington. Stando agli osservatori, lo scambio invia "un segnale incoraggiante" in vista della 28ma Conferenza delle parti delle Nazioni Unite (Cop28), in programma a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi. L'agenda globale sul clima presenta molte "questioni difficili, che sarà complicato risolvere nell'arena multilaterale se le due principali economie globali non scenderanno a compromessi", ha dichiarato Li Shuo, consulente per le politiche globali per Greenpeace East Asia. (segue) (Cip)