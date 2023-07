Cina-Usa: inviati per il clima annunciano "stretta comunicazione" dopo nuovi colloqui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della visita in Cina, condotta dal 16 al 19 luglio, Kerry ha definito "costruttivi ma complicati" i colloqui con i funzionari di Pechino. L'inviato presidenziale Usa ha detto che Stati Uniti e Cina "stanno riallacciando i rapporti" e "provando a ristabilire un processo cui hanno lavorato per anni". "Stiamo provando a tracciare un percorso chiaro" verso i colloqui sul clima Cop28 in programma alla fine dell'anno a Dubai. Al termine del colloquio tenuto con il vicepresidente cinese, Han Zheng il 19 luglio, Kerry ha chiarito che il cambiamento climatico è una "minaccia universale" che dovrebbe essere gestita separatamente dalle questioni diplomatiche, invitando Pechino a cooperare per "fare la differenza" sul dossier. Nel corso della visita a Pechino, il rappresentante statunitense ha incontrato l'omologo cinese Xie Zhenhua, il primo ministro Li Qiang e il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista, Wang Yi. Quest'ultimo, rieletto il 25 luglio alla guida del ministero degli Esteri, ha tuttavia chiarito che la cooperazione con gli Usa sul fronte del cambiamento climatico ha un "grande potenziale", ma non può prescindere dall'andamento generale delle relazioni bilaterali. (Cip)