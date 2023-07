Trasporti: Sigismondi (Fd'I), Pescara-Roma si farà grazie al centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho la netta impressione che mentre il centrodestra, dal governo nazionale a quello regionale, sta lavorando per la realizzazione della velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, nel centrosinistra, nascondendosi dietro un apparente allarmismo sulle coperture finanziarie, siano in molti a tifare contro il compimento dell'opera, dimostrando la solita allergia alla concretizzazione delle infrastrutture". È quanto dichiara il senatore abruzzese FdI e capogruppo dell'VIII commissione Lavori pubblici, Etelwardo Sigismondi. "Purtroppo per loro - prosegue - non c'è nessuna rinuncia all'opera da parte del governo nazionale che considera la velocizzazione della Pescara - Roma una priorità, come ribadito nell'importante incontro di lunedì scorso ad Avezzano, organizzato dal presidente Marsilio, e in queste ore sia dal ministro alle infrastrutture Salvini che dal il viceministro Bignami. Il lungo iter autorizzativo ha reso necessario rimodulare la forma di finanziamento che, come evidenziato dallo stesso viceministro Bignami, troverà copertura con fondi diversi dal Pnrr. Dunque, il progetto di velocizzazione va avanti". "L'opera, considerata per anni irrealizzabile, ha trovato materialità solo grazie all'incisività del presidente Marco Marsilio: nel marzo 2020, ad un solo anno dal suo insediamento, è avvenuta la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Abruzzo e la Regione Lazio e, successivamente, grazie all'inserimento del consequenziale tavolo tecnico di lavoro si è giunti a individuare il fabbisogno finanziario per l'opera. I parlamentari del Pd, che cercano maliziosamente di attribuire responsabilità alla Regione Abruzzo, farebbero bene a fare mea culpa per i ritardi con il quali il loro governo nazionale ha nominato l'attuale Commissario straordinario e per l'atteggiamento dei loro amministratori locali che per bloccare l'opera non hanno esitato a ricorrere al Tar". "Potremmo, inoltre, elencare le criticità lasciate dal centrosinistra sia nella predisposizione che nella gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno indotto il governo Meloni e il Ministro competente alla revisione del Piano. Appare, quindi, sterile e priva di fondamenti la polemica politica inscenata del centrosinistra. Il lavoro del governo Meloni, della Giunta Marsilio e dei parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia - conclude - è concentrato sul raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, assicurando che tutte le opere originariamente previste trovino realizzazione, ad iniziare ovviamente dalla Pescara-Roma".(Rin)