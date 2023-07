Economia: fermata "Altra Cernobbio", per Zanella (Avs) è censura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermatevi, così si apre un pericoloso clima di censura. Non capiamo quali siano i motivi di ordine pubblico che hanno portato il sindaco di Cernobbio a bloccare 'L'altra-Cernobbio' in concomitanza con il forum Ambrosetti. Ma tutto ha il sapore di un inaccettabile gesto repressivo”. Lo dichiara Luana Zanella, presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dopo lo stop arrivato alla manifestazione che si tiene in concomitanza con il Forum Ambrosetti. (Rin)