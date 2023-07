Pnrr: Castellone (M5s), si sta giocando sulla pelle della sanità e del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul destino del Pnrr "sta emergendo un allarmante quadro di deterioramento, rispetto al quale il Governo deve celermente affidarsi all'analisi e alla valutazione del Parlamento. Il taglio di alcuni progetti del Piano, per un valore di 16 miliardi, rischia di avere gravissimi effetti a cascata. Rischia per esempio di provocare ferite irreversibili alla medicina territoriale". Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "Quello che si delinea, infatti, è il sacrificio di circa 400 Case di comunità e 100 ospedali di comunità. Uno scenario inaccettabile, a maggior ragione dopo il dramma della pandemia. Né possono essere minimamente tranquillizzanti le promesse governative di recupero dei finanziamenti da altre fonti, compreso il bilancio dello Stato. Se l'Esecutivo sta già tagliando le spese sanitarie in rapporto al Pil, ormai proiettate verso livelli addirittura inferiori al 2019, anno pre-pandemico, con quale credibilità un Governo dell'austerità, tutto tagli e restrizioni, promette di recuperare fondi altrove? Questaj pericolosa operazione di definanziamento, inoltre, è uno schiaffo per il Sud, che in realtà dovrebbe essere il cuore pulsante del Pnrr, il cui principale obiettivo è il superamento dei divari territoriali. Ammesso e non concesso che sia praticabile il recupero di risorse dai Fondi di coesione, per tornare a finanziare i progetti attualmente esclusi, si rischia comunque di togliere per altra via risorse che dovrebbero andare a sostenere sempre progetti al Mezzogiorno, perché proprio a questo servono i Fondi di coesione. E' un giochino inaccettabile: tagliare dal Pnrr, per poi recuperare tagliando di fatto dai Fondi di coesione, è una specie di partita di giro giocata sulla pelle dei cittadini del Mezzogiorno". (Rin)