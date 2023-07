Sport: Foti (Fd'I), professionalità Mezzaroma e Nepi fondamentali per settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati desidero esprimere auguri di buon lavoro a Marco Mezzaroma scelto come presidente di Sport e Salute Spa e Diego Nepi Molineris, neo amministratore delegato della società stessa. Siamo certi che le loro professionalità saranno fondamentali per lo sviluppo e la diffusione dello sport, uno dei settori strategici per la rinascita della nostra nazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. (Rin)