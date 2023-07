Ponte Stretto: Simiani (Pd), per ora grazie a destra solo ruderi ed ecomostri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi l'unica testimonianza del Ponte sullo Stretto sono i ruderi della variante ferroviaria di Cannitello a Villa San Giovanni, costata 25 milioni di euro nel 2012 con il governo di centrodestra, e che sta deturpando da anni il paesaggio e l'ambiente. Le infrastrutture moderne e funzionali sono necessarie e sarebbe sbagliato non provare a collegare luoghi che hanno bisogno di sviluppare le proprie economie e le proprie potenzialità; le fughe in avanti con l'obiettivo però di fare solo propaganda, senza essere neanche concertate con i territori e le istituzioni locali, sono però soltanto controproducenti, sprecano soldi pubblici e creano ecomostri". Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani, dopo un sopralluogo insieme al senatore del Pd Nicola Irto ed alla sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti. (Rin)