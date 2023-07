Sardegna: il Palazzo Regio di Cagliari si colora di rosso antico e diventa più accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palazzo Regio di Cagliari è da oggi più bello, più sicuro e più inclusivo. Il makeover generale appena concluso, che vede tra gli interventi principali il rifacimento della facciata e l’installazione di una piattaforma elevatrice che finalmente consentirà l’accesso all’edificio a tutti i visitatori senza distinzioni, è stato presentato questa mattina alla stampa nella sala consiliare dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu e dal consigliere con delega al Patrimonio Alessandro Balletto. All'evento è intervenuto anche il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis. Parte del Palazzo Regio ospita sia gli uffici della Prefettura che la residenza privata del prefetto. L’elemento più caratterizzante della riqualificazione riguarda il nuovo assetto cromatico della facciata dello storico palazzo di epoca pisana che fu dimora della corte sabauda ed è oggi la sede istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, con il ripristino della colorazione ‘rosso antico”. La scelta è stata determinata a seguito di una dettagliata ricerca storica in stretta collaborazione con la Soprintendenza dei beni culturali. “Con il ripristino del ‘rosso antico’, un colore che ha spesso contraddistinto il Palazzo Regio in passato ed è tuttora ricorrente negli immobili del quartiere di Castello, abbiamo voluto ridare all’edificio un ruolo urbano più incisivo nello scenario della Piazza Palazzo e una più adeguata dignità di rappresentanza che spetta alla Città Metropolitana, a Cagliari e alla Sardegna”, ha spiegato Truzzu. Nel suo intervento il primo cittadino ha voluto ringraziare personalmente la Soprintendenza per il supporto e la presenza costante nel corso dei lavori. “E finalmente possiamo dire addio alle transenne che per sei anni erano diventate nostro malgrado parte integrante del Palazzo al fine di preservare i passanti dalla caduta di calcinacci dai cornicioni”, ha osservato con soddisfazione il sindaco. Non si tratta infatti solo di un cambio di immagine: l’intervento da 550 mila euro finanziato dalla Città Metropolitana ha come obiettivo prioritario la messa in sicurezza di uno dei monumenti cittadini più importanti e visitati. “Era un intervento necessario da tempo innanzi tutto per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, e grazie a un intenso lavoro degli uffici del settore Patrimonio, coordinato dal dirigente Andrea Loi, siamo riusciti a superare i rallentamenti che da anni bloccavano il restauro”, ha sottolineato Balletto. (segue) (Rsc)