Sardegna: il Palazzo Regio di Cagliari si colora di rosso antico e diventa più accessibile (2)

- Il restyling della facciata ha incluso il ripristino dell’iscrizione ‘Palazzo del Governo’, lo spostamento della lastra commemorativa in una posizione più visibile, la sostituzione degli infissi del piano terra e del secondo piano, il restauro degli infissi storici del piano nobile (primo piano), delle grate in ferro, dei parapetti dei balconi e la sostituzione del canale di gronda. Sono state inoltre ricollocate le persiane, in precedenza disinstallate a causa delle condizioni di forte degrado. Un altro intervento molto atteso è la realizzazione di una piattaforma elevatrice che abbatterà le barriere architettoniche e consentirà a tutti indistintamente l’ingresso nell’immobile. I lavori, avviati nel 2021, avevano subito un’interruzione a causa del rinvenimento di due cisterne di epoca punico-romanica. A seguito dei necessari sopralluoghi e scavi, la Soprintendenza ha dato il via libera all’installazione della piattaforma. Al momento sono in corso le ultime finiture e non appena verrà effettuato il collaudo sarà disponibile al pubblico. Saranno inoltre in dotazione tre sedie a rotelle leggere per facilitare ulteriormente la visita del piano nobile alle persone con ridotta capacità motoria. A fine agosto partiranno i lavori di risanamento del cortile interno, le cui facciate sono oggi molto degradate a causa dell’umidità e dell’irraggiamento solare. Il progetto prevede il restauro delle facciate del chiostro, il riordino degli impianti di climatizzazione a vista, l’eliminazione delle tubazioni e degli impianti in disuso. I lavori avranno una durata di tre mesi. L’amministrazione ha stanziato ulteriori fondi di bilancio per la progettazione di altri interventi, che includeranno il rifacimento del tetto, il restauro e risanamento conservativo delle stanze di Maria Cristina, e il restauro del dipinto murale di Domenico Bruschi che rappresenta la difesa degli iliesi dagli assalti dei soldati romani, situato nella sala consiliare. In quest’ultima sarà avviato un controllo dello stato di conservazione delle superfici decorate con l’obiettivo di definire un progetto di manutenzione. (Rsc)