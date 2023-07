Cultura: assessore Roma, dopo grande successo torna Linea Opera, avvicinare pubblico a offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo delle prime due edizioni del 2022 e a seguito delle numerose richieste ricevute, ritorna in grande martedì 1 agosto Linea Opera. Lo scrive, sui social, l'assessore di Roma Capitale alla Cultura, Miguel Gotor. "L’iniziativa, nata da una collaborazione di Roma Capitale con Teatro dell'Opera di Roma e Atac, ha come obiettivo l’avvicinamento di un nuovo pubblico all’alta offerta culturale della Capitale. Con il pagamento di un biglietto simbolico di 5 euro i cittadini di Roma potranno assistere alle prove generali di Rigoletto raggiungendo le Terme di Caracalla grazie a linee di autobus speciali in partenza da tutta la città, per la prima volta in contemporanea da tutti i Municipi", conclude. (Rer)