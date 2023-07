Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), impegnati nel campo dell’IA, entro 2025 nuove 140 App

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo concretamente impegnati nel campo dell’intelligenza artificiale, per sviluppare entro il 2025 circa 140 App grazie alla competenza di 300 specialisti. La forte spinta tecnologica comporterà un apporto aggiuntivo al risultato corrente lordo 2025 pari a circa 500 milioni di euro, non previsti nel Piano di Impresa 2022-2025". Lo comunica in una nota Carlo Messina, Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo commentando i risultati finanziari del primo semestre 2023. Gli investitori di lungo termine "pongono un’attenzione sempre maggiore alla capacità di avere visione industriale e di realizzare forti innovazioni tecnologiche. Siamo convinti di essere posizionati in maniera ottimale in questa prospettiva. Riteniamo di cruciale importanza sostenere la transizione del sistema produttivo del Paese verso modelli sempre più orientati alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale: Intesa Sanpaolo è l’unica banca in Europa ad aver dichiarato nel Piano d’Impresa un obiettivo specifico in termini di finanziamenti dedicati all’Economia Circolare (8 miliardi di euro in termini di volumi erogati) e, ad oggi, siamo la banca che ha effettuato il maggior numero di finanziamenti a favore dell’economia circolare. La qualità professionale delle nostre Persone è stata ed è il fattore chiave per raggiungere risultati solidi e sostenibili a favore di tutti gli stakeholder: a loro va il nostro grazie" conclude Messina.(Rem)