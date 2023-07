Italia-Usa: Silvestroni (Fd'I), rapporti godono di ottima salute, bene Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le relazioni tra Italia e Stati Uniti godono di ottima salute. La visita ufficiale del premier italiano alla Casa Bianca rappresenta un altro importantissimo tassello di un’opera diplomatica senza precedenti: in soli 9 nove mesi Giorgia Meloni ha letteralmente girato il globo incontrando i più importanti leader mondiali, restituendo all’Italia credibilità e rispetto. C’è un’altra percezione dell’Italia all’estero, dopo un lunghissimo periodo contrassegnato da esecutivi deboli perché non legittimati dal popolo italiano, oggi c’è un governo forte che, nel giro di pochi mesi, è riuscito ad imporsi sullo scenario internazionale facendo valere tutto il peso e il rispetto che deve avere una grande nazione come l’Italia". Lo afferma Marco Silvestroni, senatore e segretario dell’ufficio di presidenza. (Rin)