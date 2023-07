Libia: presidente Menfi, contiamo su aiuto di Russia e Africa per ritiro truppe straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia conta sull'aiuto della Russia e dei Paesi africani per il ritiro delle truppe straniere dal suo territorio. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed al Menfi, alla sessione plenaria del Summit Russia-Africa che si svolge a San Pietroburgo. "Ci rivolgiamo ai nostri amici nella leadership russa e ai nostri amici nei Paesi africani per aiutarci a ritirare tutte le truppe straniere dal nostro territorio", ha affermato il funzionario. L'esponente del governo libico ha evidenziato che i principali sforzi della leadership di Tripoli mirano a superare la divisione nazionale e creare forze armate unificate su cui fare affidamento per "mantenere la pace e la tranquillità, al fine di risolvere i problemi urgenti del Paese". "Gli ultimi sviluppi nel Paese fraterno del Niger ci preoccupano enormemente e auspichiamo che il potere legale sia ripristinato in questo Paese", ha aggiunto al Menfi. (Rum)