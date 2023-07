Imprese: Camera Commercio Rieti Viterbo, torna il premio Top of the Pid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna il Premio Top of the Pid, iniziativa giunta alla quinta edizione organizzata e promossa da Unioncamere nell'ambito dei servizi offerti alle imprese dai "Pid - Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio" tra cui quello di Rieti-Viterbo finalizzata a riconoscere e dare visibilità a progetti innovativi di doppia transizione: digitale e green. In particolare, saranno premiate le iniziative e i progetti presentati dalle singole imprese o dai raggruppamenti di imprese di micro, piccole e medie imprese individuando le buone pratiche anche nell'ottica della trasferibilità ad altri contesti, con riferimento ai seguenti ambiti: Sostenibilità soluzioni per favorire, attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, la transizione verso modelli produttivi più sostenibili sotto l'aspetto dell'impatto ambientale, ecologico e dell'efficientamento energetico. Sociale: soluzioni che, attraverso le tecnologie digitali, contribuiscono all'inclusività e al miglioramento della vita dei cittadini e/o dei lavoratori (es. soluzioni per il miglioramento della salute, riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori, parità di genere, ecc.). Manifattura Intelligente e Avanzata: soluzioni innovative nel settore manifatturiero che facciano uso di tecnologie 4.0. Servizi e Commercio: soluzioni digitali innovative sul settore dei servizi e del commercio. Turismo: soluzioni tecnologiche per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la ripartenza economica delle mete, delle attrazioni e delle esperienze turistiche presenti sui territori interessati. Nuovi modelli di business 4.0: attività e/o processi produttivi e/o di modelli organizzativi innovativi o ri-progettazione (attraverso l'utilizzo del digitale e delle tecnologie 4.0) di attività, processi produttivi o modelli organizzativi tradizionali. Le candidature potranno essere inviate alla email dedicata premiopid@unioncamere.it entro il 4 Settembre 2023. L'individuazione delle imprese vincitrici avverrà entro il 6 ottobre 2023 mentre la premiazione si svolgerà durante il Maker Faire Rome 2023, in programma dal 20 al 22 ottobre 2023", conclude. (Com)