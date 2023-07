Infrastrutture: Centinaio, Salvini mantiene promessa su Ponte della Becca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini aveva garantito che avrebbe accelerato l'approvazione del progetto di fattibilità del Ponte della Becca e ha mantenuto la promessa. Con il via libera del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la costruzione del nuovo ponte non è più un lontano miraggio, ma diventa una prospettiva concreta per i cittadini e le imprese pavesi". Lo afferma il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. "Questo risultato è il frutto del confronto, che si è intensificato negli ultimi mesi, tra il ministero delle Infrastrutture e l'Oltrepò, per il quale voglio ringraziare in particolare il sindaco di Mezzanino, Adriano Piras. È un metodo che funziona e che coinvolge gli amministratori locali, noi parlamentari e i membri del governo verso un unico obiettivo: migliorare la viabilità e la sicurezza del territorio, così da sostenerne lo sviluppo", conclude il senatore della Lega.(Rin)