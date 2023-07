Cina-Mauritania: Xi riceve omologo Ghazouani, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ricevuto oggi a Chengdu l’omologo della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, con cui ha discusso il rafforzamento della cooperazione bilaterale. Lo riporta l’agenzia di stampa “China News Service”. Xi ha definito la visita di Ghazouani di significativa importanza per tracciare la futura traiettoria di sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, che dovrebbero “continuare a sostenersi”, “collaborare per tutelare i loro interessi condivisi” e “perseguire lo sviluppo comune”. Dall’istituzione delle relazioni diplomatiche, 58 anni fa, Cina e Mauritania hanno “forgiato una profonda amicizia”, ha detto Xi, dicendosi lieto del contributo dato dai progetti finanziati da Pechino - tra cui il Porto dell’Amicizia nella capitale Nouakchott - allo sviluppo socioeconomico del Paese. La Cina è grata alla Mauritania per il sostegno prestato agli interessi di Pechino e vuole continuare a collaborare soprattutto alla luce dei “cambiamenti mai visti in un secolo nel panorama internazionale”, ha concluso Xi. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani si è recato a Chengdu per partecipare alla cerimonia d’apertura dell’edizione estiva dei Giochi mondiali universitari, in programma oggi.(Cip)