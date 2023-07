Haiti: allarme sicurezza, Usa avverte cittadini a lasciare "quanto prima" il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha invitato i suoi connazionali a fare piani per "abbandonare" "il prima possibile" Haiti, Paese con indici di violenza sempre più allarmanti. In una nota comparsa sulla pagina web, il Dipartimento di Stato avverte che a fronte dei "recenti scontri armati tra le bande criminali e la polizia", e alla "elevata minaccia di reati e sequestri", nella capitale Porto Principe, il governo ritiene che sia "estremamente limitata la sua capacità di fornire servizi di emergenza" agli statunitensi. Washington colloca il Paese caraibico al livello 4 del grado di pericolosità, il più alto, che si traduce - tra le altre cose - nella raccomandazione di "non viaggiare". Il dipartimento di Stato denuncia i ripetuti rapimenti a scopo estorsivo, e il fatto che le vittime - spesso statunitensi - ne escono con ferite fisiche. "La polizia locale generalmente non ha le risorse per rispondere efficacemente a gravi incidenti criminali", aggiunge la nota. (segue) (Was)