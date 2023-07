Haiti: allarme sicurezza, Usa avverte cittadini a lasciare "quanto prima" il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana la polizia di Haiti è intervenuta con gas lacrimogeni per liberare la zona antistante l'ambasciata degli Stati Uniti, occupata da decine di famiglie che cercavano riparo contro le bande criminali nella capitale, Port-au-Prince. A seguito dell'intervento degli agenti, segnala "Gazette Haiti", gli abitanti dei quartieri di Truitier e Dumornay, da giorni in fuga dalle minacce delle organizzazioni criminali, stano cercando riparo in altri edifici circostanti. Da parte sua, "in considerazione dei continui episodi di spari nelle vicinanze" l'ambasciata Usa ha per il terzo giorno consecutivo invitato il personale a non abbandonare le sedi diplomatiche. Nel fine settimana le bande criminali hanno lanciato una pesante offensiva per il controllo dei due quartieri citati. (segue) (Was)