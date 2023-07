Imprese: Cnh Industrial, utile netto record nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial registra un utile netto record nel secondo trimestre, pari a 710 milioni di dollari. I ricavi consolidati sono pari a 6,57 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in aumento dell'8 per cento rispetto al secondo trimestre 2022. L'utile netto Adjusted, rende noto Cnh Industria, è pari a 711 milioni di dollari, con un risultato diluito per azione ed un risultato diluito per azione Adjusted di 0,52 dollari. Il Cash flow assorbito dalle attività operative è pari a 139 milioni di dollari e il Free Cash Flow delle Attività Industriali è pari a 386 milioni di dollari nel secondo trimestre. I ricavi di vendita netti delle attività industriali sono pari a 5,95 miliardi di dollari (+341 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2022). Infine, si registrano miglioramenti significativi nel margine operativo lordo per i segmenti Agriculture e Construction, che riportano il margine Ebit Adjusted trimestrale più alto di sempre.(Rin)