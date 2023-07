Imprese: Intesa Sanpaolo stima acconto dividendi cash a 2,45 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre 2023. Si prevede "una forte distribuzione di valore - si legge nella nota - payout ratio cash pari al 70 per cento dell’utile netto consolidato per ciascun anno del Piano di Impresa; l’odierno Consiglio di Amministrazione ha previsto come acconto dividendi cash da distribuire a valere sui risultati del 2023 un ammontare non inferiore a 2,45 miliardi di euro e la delibera consiliare in merito all’acconto dividendi verrà definita il 3 novembre prossimo, in occasione dell’approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2023, in relazione ai risultati del terzo trimestre 2023 e di quelli prevedibili per il quarto trimestre 2023, eventuale ulteriore distribuzione da valutare anno per anno". (Rem)