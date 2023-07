Mafia: Provenzano, Salvini venga in Aula, io pronto anche in Tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Se avesse, non dico il coraggio, ma il senso delle istituzioni di venire in Parlamento a discutere di lotta alla mafia, le potrei elencare ad una ad una tutte le ragioni. Pronto a farlo anche in Tribunale, comunque, Ministro… E si ricordi che governa, non comanda". Così su Twitter il deputato del Partito democratico, Peppe Provenzano, replica al vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha annunciato di volerlo querelare. (Rin)