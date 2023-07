Campidoglio: assestamento bilancio, recuperati 453 milioni su spesa e 233 su investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la maratona in Assemblea capitolina per l'approvazione dell'assestamento di bilancio, con l'obiettivo di chiudere la partita entro lunedì 31 luglio. Per il triennio 2023-2025 sono stati recuperati milioni sulla spesa corrente e 233 milioni sul capitolo degli investimenti. Lo schema tracciato dalla giunta capitolina prevede un incremento di risorse sulla cura del verde, sui servizi sociali per l'accoglienza dei senzatetto, sul nuovo contratto di servizio di Atac, sui servizi di mobilità, sulla cultura e i grandi eventi. Nell'ambito della variazione di giunta la maggioranza capitolina, a trazione Pd, presenterà proposte per allocare parte delle risorse aggiuntive - previste sui vari capitoli di spesa e di investimento - per alcune azioni specifiche: garantire il trasporto pubblico gratis ai giovani fino ai 18 anni, al di là del reddito familiare; consentire ai giovani provenienti da nuclei familiari a basso reddito di avere buoni per accedere alle attività sportive; incrementare il numero di taxi dotati di pedane per disabili; installare sistemi di climatizzazione negli asili nido che ne risultino sprovvisti; consentire la sistemazione di aree ludiche e fitness nei parchi.(Rer)