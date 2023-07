Imprese: Wine (Cnh Industrial), ottimi risultati nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il team di Cnh Industrial ha realizzato ottimi risultati nel secondo trimestre, capitalizzando sui favorevoli fondamentali dei mercati e su una solida esecuzione operativa". Lo ha dichiarato l'Ad di Cnh Industrial, Scott W. Wine, commentando i risultati al 30 giugno. "Il nostro segmento Agriculture - ha evidenziato - ha registrato margini da record e, per il primo trimestre nella nostra storia, le vendite nette nel segmento Construction hanno superato un miliardo di dollari. Cnh Business System sta diventando un vero e proprio modello gestionale per stimolare i nostri dipendenti a migliorare i processi e ridurre i costi non necessari. Stiamo continuando nell’azione di trasformazione del business e incrementando i nostri investimenti in tecnologia per orientare la crescita e migliorare i margini through-cycle", ha poi concluso.(Rin)