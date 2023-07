Salario minimo: Rizzetto (Fd'I), sinistra attacca Fopti per coprire sue mancanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi al nostro capogruppo Tommaso Foti da parte delle opposizioni sono ridicoli. Foti non ha fatto altro che ricordare la verità: il Movimento cinque stelle ha avuto l'intera scorsa legislatura per formulare una proposta sul salario minimo, così come il Pd che ha partecipato agli ultimi due esecutivi. Consideriamo un grave errore fissare per legge una retribuzione orario, ma ci sembra giusto discuterne con le opposizioni prendendoci il tempo necessario per presentare una nostra proposta. La sinistra, con questi continui attacchi, sembra voler coprire tutte le sue mancanze". Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Lavoro alla Camera.(Rin)