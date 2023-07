Campidoglio: assestamento bilancio, +36 milioni a servizi sociali per accoglienza senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della variazione di giunta sull'assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025 vengono stanziati ulteriori 36 milioni per i servizi sociali per favorire l'accoglienza dei senzatetto e altre persone in condizione di svantaggio economico e sociale. Lo stanziamento punta allo scorrimento delle liste di attesa realizzato nel 2022, assicurando strutturalmente l'aumento della platea degli assistiti di 1.300 posti, nel triennio. (Rer)