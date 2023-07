© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della variazione di giunta sull'assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025 vengono stanziati 90 milioni in più nel 2024-2025 per portare a 622 milioni il nuovo contratto di servizio di Atac in modo da far fronte all'aumento dei costi e migliorare il servizio. (Rer)