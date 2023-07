Svezia: roghi del Corano, le difficoltà del governo tra libertà di espressione e sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Svezia devono affrontare la questione legata ai roghi del Corano organizzati nel Paese e le conseguenze che questi gesti provocatori stanno avendo sul piano internazionale come sul fronte interno. Il governo di Stoccolma ha deciso di rafforzare il livello di protezione rispetto alla minaccia terroristica, incaricando in questo senso 15 agenzie nazionali, ma persiste l’allerta, dato che i roghi non sembrano essere destinati a fermarsi. “Sono giunte diverse richieste aggiuntive” per l’autorizzazione a dare fuoco a testi sacri, ha spiegato il primo ministro svedese Ulf Kristersson, aggiungendo però come sia “la polizia a prendere queste decisioni, non io”. “Se verranno autorizzati, ci saranno delle giornate in cui correremo rischi di incidenti”, ha proseguito Kristersson. Le parole del premier evidenziano l’impossibilità per le autorità di poter mettere un freno alle azioni organizzate da estremisti di destra e altri attivisti, come il 31enne che aveva presentato richiesta per bruciare una copia del Corano davanti all’ambasciata dell’Iran a Stoccolma, insieme a una bandiera della Repubblica Islamica e una foto della guida suprema Ali Khamenei. La tutela della libertà di stampa e di espressione è considerata in Svezia come un valore superiore, da preservare anche a fronte dei rischi insiti nel permettere gesti evidentemente provocatori come il rogo di testi sacri. Il ministro degli Esteri svedese, Tobias Billstroem, si è soffermato proprio su tale questione nel corso dei colloqui tenuti con gli omologhi dei Paesi a maggioranza musulmana, cercando di affermare insieme la contrarietà di Stoccolma rispetto a queste azioni e l’importanza, fissata in Costituzione, del consentire la massima libertà di espressione nel Paese. “Ma si può mantenere questa linea e al contempo distanziarsi” dai roghi del Corano, ha spiegato Billstroem. (segue) (Sts)