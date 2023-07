Svezia: roghi del Corano, le difficoltà del governo tra libertà di espressione e sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In Svezia non esiste alcuna legge che impedisca di bruciare o commettere altri gesti che siano considerati vilipendio nei confronti dei testi sacri. L'autorizzazione per qualsiasi manifestazione pubblica spetta inoltre alle autorità di sicurezza, e non al governo, e la stessa polizia deve spiegare espressamente le ragioni per cui intenda respingere eventuali richieste pervenute. A febbraio le forze dell'ordine di Stoccolma avevano ad esempio vietato in due occasioni i roghi del Corano, citando la posizione del Servizio di sicurezza nazionale, secondo cui questi atti avrebbero aumentato il rischio di attentati contro la Svezia. Una sentenza di tribunale ha però in seguito annullato la decisione della polizia, spiegando che sarebbero state necessarie motivazioni più concrete e minacce più tangibili per impedire i roghi in questione. Bruciare il Corano non rientrerebbe nemmeno nella casistica di "incitamento all'odio", che si rivolge a specifici gruppi etnici, religiosi o di orientamento sessuale, e non ad oggetti, per quanto il Corano sia evidentemente un simbolo per i fedeli musulmani. La polizia svedese ha effettivamente presentato accuse di "incitamento all'odio" verso alcune delle persone responsabili del rogo di testi sacri, ma senza impedire loro di compiere formalmente il gesto per cui avevano fatto richiesta.