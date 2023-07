Svezia: roghi del Corano, le difficoltà del governo tra libertà di espressione e sicurezza nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è poi una contraddizione più “politica” relativa alla vicenda dei roghi del Corano. Da una parte il premier di centrodestra Kristersson e molti dei suoi ministri hanno sottolineato la propria preoccupazione per la deriva pericolosa assunta dal fenomeno, esortando i cittadini svedesi a mantenere l’attenzione sul tema, “non diffondendo messaggi di odio e false storie”, ed evitando “di diventare gli utili idioti per gli interessi di altri”. Allo stesso tempo, esponenti dei Democratici svedesi (Sd), il partito di estrema destra che fornisce sostegno esterno al governo Kristersson, hanno lanciato attacchi contro la comunità musulmana nel Paese e contro l’Islam in generale. L’esempio più recente di questa tendenza è arrivato ieri sera, quando Richard Jomshof, esponente di Sd e presidente della Commissione giustizia del Riksdag, il Parlamento svedese, ha sferrato tramite Twitter un durissimo attacco contro la religione islamica e contro la figura di Maometto, attirando inevitabilmente le critiche dell’opposizione, che ne ha chiesto le dimissioni dall’incarico. In generale, i Democratici svedesi hanno sempre avuto una posizione intransigente verso la percepita “islamizzazione” della società, facendosi portavoce di politiche migratorie molto severe. (segue) (Sts)