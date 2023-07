Svezia: roghi del Corano, le difficoltà del governo tra libertà di espressione e sicurezza nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta infine sullo sfondo la possibile influenza esterna di nazioni ostili alla Svezia dietro la serie di roghi organizzati nel Paese. Kristersson e altri esponenti dell’esecutivo hanno parlato pubblicamente di “attori statali” che intendono minare la sicurezza e gli interessi della Svezia, alludendo presumibilmente alla Russia, i cui legami con alcuni estremisti xenofobi erano già emersi in precedenza. Rasmus Paladan, cittadino danese-svedese organizzatore di alcuni roghi del Corano a inizio anno, avrebbe fatto pagare le pratiche burocratiche per chiedere l’autorizzazione per i pubblici eventi da Chang Frick, un giornalista di estrema destra che in passato ha collaborato diffusamente con l’emittente russa “Rt”. Frick ha di recente lavorato per la comunicazione dei Democratici svedesi, un elemento che aggiunge ulteriore ambiguità al quadro generale. (Sts)