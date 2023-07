© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della variazione di giunta sull'assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025 vengono allocati 5 milioni di euro in più per i Servizi per la mobilità, che integrano le risorse stanziate per il Giubileo per la manutenzione dei tram e delle metropolitane. Si aggiungono 4 milioni circa nel triennio per migliorare l'offerta del servizio di trasporto disabili.(Rer)