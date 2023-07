Campidoglio: assestamento bilancio, aumenti tra 50 e 71 per cento su tassa di soggiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono confermati, nello schema di assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025, gli aumenti della tassa di soggiorno. Per country house e residenze, Bed and breakfast, case per ferie, case e appartamenti vacanza di prima categoria, guest house e affittacamere di seconda categoria, alloggi per uso turistico, immobili destinati alla locazione breve: i rincari sono del 71 per cento e vanno dai 3,5 euro attuali ai 6 euro futuri. Per le guest house e affittacamere di prima categoria i rincari sono del 100 per cento: si passa da 3,5 a 7 euro al giorno. Sale del 50 per cento la tariffa nei campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate alla sosta temporanea, da 2 a 3 euro; negli agriturismi, residenze alberghiere e alberghi a tre stelle: si passa da 4 a 6 euro. Per gli hotel due stelle il rincaro è del 67 per cento, da 3 a 5 euro al giorno. (segue) (Rer)