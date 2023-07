© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle modifiche alla variazione di giunta, sull'assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025, richieste dalla maggioranza consiliare, verrà stanziato un milione di euro per i tassisti che vorranno dotare le loro auto di pedane per disabili. (Rer)