- Nell'ambito delle modifiche alla variazione di giunta, sull'assestamento di bilancio del Campidoglio per il triennio 2023-2025, richieste dalla maggioranza consiliare, 1,5 milioni di euro saranno destinati ai Municipi per la sistemazione di aree ludiche per bambini e attrezzature sportive nei parchi di quartiere. (Rer)