- Arabia Saudita-Usa: Mohammed bin Salman e consigliere Sullivan discutono relazioni bilaterali - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, hanno discusso di legami bilaterali e questioni di interesse comune. Lo ha riferito l'agenzia di stampa saudita "Spa", secondo cui il principe saudita ha ricevuto il consigliere statunitense a Gedda. Bin Salman e Sullivan hanno esaminato le relazioni strategiche tra i due Paesi e i mezzi per rafforzarle in vari campi, e hanno trattato gli ultimi sviluppi regionali e internazionali. Secondo quanto riferito da una nota del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Sullivan si è recato a Gedda anche per discutere di iniziative per "portare avanti una visione comune per una regione mediorientale più pacifica, sicura, prospera e stabile, interconnessa con il mondo". Da parte sua, il consigliere Usa ha esaminato i "significativi progressi compiuti per sfruttare i benefici della tregua in Yemen protratti negli ultimi 16 mesi", accogliendo con favore "gli sforzi in corso delle Nazioni Unite per porre fine alla guerra". All'incontro erano presenti delegazioni di alto livello di entrambe le parti. (Res)