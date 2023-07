I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Foti (Fd’I), martedì Fitto alla Camera, coinvolgimento parlamentare c’è tutto - Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) “probabilmente l'onorevole Elly Schlein non legge i programmi dei lavori, perché noi abbiamo in programma martedì prossimo, sia alla Camera la mattina che il pomeriggio al Senato, una informativa del ministro Fitto sul Pnrr”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti intervenendo alla trasmissione “Start”, su SkyTg24. L’informativa del ministro competente per il Pnrr Raffaele Fitto è “proprio relativa a questa rimodulazione, con possibilità anche di votare risoluzioni su quanto verrà prospettato”, ha proseguito. “Non è una novità che entro giugno 2026 le opere debbano essere collaudate e penso che sia un atto di responsabilità il fatto di portare avanti quella parte del Pnrr che porterà al raggiungimento degli obiettivi”, ha aggiunto il capogruppo. (segue) (segue) (Rin)