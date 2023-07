I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Industria: Istat, fatturato cresce dell'1,5 per cento a maggio - A maggio il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenta dell’1,5 per cento in termini congiunturali, registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+2,0 per cento su quello interno e +0,6 per cento su quello estero). Nel trimestre marzo-maggio 2023 l’indice complessivo è diminuito dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente (-1,0 per cento sul mercato interno e -0,8 per cento su quello estero). Lo rende noto l'Istat, secondo cui con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a maggio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento congiunturale per i beni di consumo (+2,3 per cento) e per i beni strumentali (+4,0 per cento), mentre si registra una lieve diminuzione per i beni intermedi (-0,6 per cento) e per l’energia (-0,8 per cento). "Dopo due cali consecutivi, a maggio 2023 - evidenzia l'Istat - il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere su base mensile, grazie ad una espansione delle vendite sia sul mercato interno sia, in misura inferiore, su quello estero. Considerando gli ultimi tre mesi, la dinamica permane negativa (-0,9 per cento rispetto ai tre mesi precedenti). In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice generale è in leggera diminuzione (-0,5 per cento). Con riferimento ai principali raggruppamenti d’industrie, si registra una crescita dei beni strumentali e dei beni di consumo a cui si contrappone una flessione per i beni intermedi e l’energia. Per la sola manifattura, l’indicatore corretto per i giorni lavorativi registra a maggio un lieve aumento tendenziale in valore (+0,2 per cento) e una più accentuata flessione in termini di volume (-0,7 per cento)". (segue) (Rin)