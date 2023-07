I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bankitalia: in primi sei mesi più 280 mila posti, più 15 per cento - A maggio e giugno l'occupazione alle dipendenze è cresciuta ma a ritmi meno sostenuti che nei quattro mesi precedenti. È quanto emerge dalla Nota "Il mercato del lavoro: dati e analisi" pubblicata da Banca d'Italia, ministero del Lavoro e Anpal. Nella prima metà dell'anno sono stati creati circa 280 mila posti di lavoro nel settore privato non agricolo, il 15 per cento in più rispetto al primo semestre del 2022, e il 55 per cento nel confronto con il secondo semestre. (Rin)