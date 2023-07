Sardegna: tragedia nel carcere di Uta, detenuto con problemi psichiatrici si toglie la vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra tragedia si è consumata dietro le sbarre del principale carcere sardo di Uta, nel cagliaritano, dove un detenuto cinquantenne con problemi psichiatrici ha messo fine alla sua vita nella cella condivisa con altre due persone. I soccorsi da parte del personale interno del penitenziario sono stati tempestivi, ma purtroppo, non sono riusciti a salvare l'uomo. La notizia è stata resa nota dalla garante per i detenuti, Irene Testa. Con un post pubblico sulla sua pagina ufficiale Facebook. Le indagini e le verifiche interne sono già in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ma sembra che le circostanze siano già abbastanza chiare. (Rsc)