- Myanmar: stampa, Aung San Suu Kyi trasferita dal carcere a un edificio governativo - Aung San Suu Kyi, consigliera di Stato del Myanmar deposta col golpe militare del 2021, è stata trasferita dal carcere a un edificio governativo. Lo riferisce “Channel News Asia”. Il trasferimento, secondo una fonte del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia, sarebbe avvenuto lunedì. Nel suo nuovo alloggio la leader politica avrebbe incontrato Ti Khun Myat, presidente dell’Assemblea dell’Unione, la camera bassa, e Deng Xijuan, inviato speciale della Cina per gli affari asiatici. Il trasferimento, che era già stato oggetto di indiscrezioni mediatiche, non è ancora stato confermato dalle autorità né dai rappresentanti legali di Aung San Suu Kyi e dalle forze di opposizione alla giunta militare al potere a Naypyidaw. La leader politica, 78 anni, premio Nobel per la pace, è stata condannata a più di trent’anni di reclusione in processi a porte chiuse per vari capi di imputazione. (segue) (Res)