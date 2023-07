© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Giappone: dialogo strategico ministri Esteri, impegno a rafforzare partenariato - I ministri degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, e del Giappone, Yoshimasa Hayashi, nel 15mo dialogo strategico bilaterale, tenuto ieri a Nuova Delhi, hanno discusso di un’ampia gamma di questioni bilaterali, regionale e globali, esaminato i progressi del partenariato e sottolineato l’importanza di rafforzarlo ulteriormente. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. In particolare, è stato ribadito l’obiettivo di raggiungere nel periodo 2022-27 un totale di investimenti giapponesi in India di 5.000 miliardi di yen e sono state esplorate potenziali aree di collaborazione nelle tecnologie critiche ed emergenti, tra cui i semiconduttori. I ministri, inoltre, hanno espresso soddisfazione per il rafforzamento delle relazioni di difesa e sicurezza e si sono confrontati su come approfondire la cooperazione in materia di tecnologie e attrezzature per la difesa. (segue) (Res)