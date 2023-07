© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Wang Yi rilascia prima dichiarazione pubblica dopo ritorno al ministero degli Esteri - Wang Yi ha rilasciato la prima dichiarazione pubblica dopo essere subentrato a Qin Gang come ministro degli Esteri della Cina, promettendo di approfondire i partenariati con gli altri Paesi e di salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale della nazione. È quanto si legge nel discorso pubblicato dal nuovo ministro degli Esteri sul sito web del dicastero, in cui viene ribadita l’intenzione di lavorare per proteggere diritti e interessi della popolazione, la sicurezza e gli interessi di sviluppo nazionali, nonché di cooperare alla riforma della governance globale. Wang, già ministro degli Esteri dal 2013 al 2022, è tornato alla guida del dicastero lo scorso 25 luglio, dopo che il predecessore Qin Gang è stato destituito senza spiegazioni a un mese esatto dalla sua ultima apparizione pubblica. Il ricambio al vertice del ministero degli Esteri è stato comunicato al termine di una rionione straordinaria del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo e reso effettivo da un decreto presidenziale firmato da Xi Jinping. (segue) (Res)