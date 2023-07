© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: narcotraffico, eseguita condanna a morte di una donna di 45 anni - È stata eseguita oggi a Singapore la condanna a morte inflitta a Saridewi Binte Djamani. Lo rende noto l’Ufficio centrale narcotici (Cnb) della città-Stato in un comunicato. La donna, cittadina singaporiana di 45 anni, è stata condannata per detenzione a scopo di traffico di “non meno di 30,72 grammi di eroina” in base alla legge Misuse of Drugs Act, che prevede la pena capitale per quantitativi superiori a 15 grammi. Il Cnb sottolinea che 30,72 grammi è una quantità “sufficiente per alimentare la dipendenza di circa 370 tossicodipendenti per una settimana”. Saridewi è stata condannata il 6 luglio 2018 in primo grado e il 6 ottobre 2022 la Corte d’appello ha respinto il suo ricorso, ricorda la nota, secondo la quale all’imputata sono stati garantiti “un giusto processo” e la difesa legale. Anche la domanda di grazie è stata respinta. Il Cnb fa presente che “la pena capitale è applicata solo per i reati più gravi” e “fa parte della strategia globale di Singapore per la prevenzione dei danni, che prende di mira sia la domanda sia l’offerta di droga”. (Res)