© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Islam: ministero Esteri egiziano convoca ambasciatore Danimarca dopo rogo Corano - Il viceministro degli Esteri egiziano, Yasser Hashem, ha convocato ieri mattina l'ambasciatore danese al Cairo per protesta contro i roghi del Corano avvenuti di recente davanti alle sedi delle missioni diplomatiche estere in Danimarca, compresa l'ambasciata d’Egitto a Copenaghen il 25 luglio scorso. Lo ha riferito il portavoce del dicastero, Ahmed Abu Zeid, affermando l'ambasciatore è stato informato "della forte insoddisfazione e condanna dell'Egitto e del suo totale rifiuto, a tutti i livelli" di tali atti. Il viceministro egiziano ha ribadito la posizione dell'Egitto chiedendo alle autorità competenti in Danimarca e in altri paesi che hanno assistito a eventi simili "di adottare misure concrete per fermare una volta per tutte tali incidenti". (Res)