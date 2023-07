Ungheria: Commissione Ue approva piano a sostegno aziende di settori energetici green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il piano ungherese da 2,3 miliardi di euro (circa 880 miliardi di fiorini) per l'accelerazione degli investimenti in settori strategici per favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il piano industriale Green deal. La misura è stata approvata nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione lo scorso 9 marzo. Secondo il piano ungherese, gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali. La misura sarà aperta alle aziende produttrici di attrezzature rilevanti, in particolare batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, attrezzature per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, nonché i componenti chiave progettati e utilizzati principalmente come input diretti per la produzione di tali apparecchiature o le relative materie prime critiche necessarie per la loro produzione. I contributi economici saranno concessi entro il 31 dicembre 2025. (Beb)