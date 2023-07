Vaticano: monsignor Mestre nuovo arcivescovo di La Plata in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato arcivescovo Metropolita di La Plata in Argentina monsignor Gabriel Antonio Mestre, finora vescovo di Mar del Plata. Lo fa sapere La Sala Stampa vaticana. Monsignor Gabriel Antonio Mestre è nato il 15 settembre 1968 a Mar del Plata ed è stato ordinato sacerdote il 16 maggio 1997. È laureato in Teologia con specializzazione in Sacra Scrittura presso la Pontificia Universidad Católica Argentina. Il 18 luglio 2017 è stato nominato Vescovo di Mar del Plata, ricevendo l'ordinazione episcopale il 16 agosto successivo. In seno alla Conferenza Episcopale Argentina è Presidente della Commissione Episcopale per la Catechesi, l'Animazione e la Pastorale Biblica. (Civ)