Libia: Putin, occorre raggiungere una vera unità nazionale, siamo pronti ad aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante raggiungere una vera unità nazionale in Libia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando durante una sessione plenaria del Summit Russia-Africa a San Pietroburgo. "È molto importante raggiungere una vera unità nazionale e non lasciare che il territorio libico si trasformi in un'area di scontro tra Paesi terzi", ha osservato Putin. La Russia a sua volta farà tutto il possibile da parte sua per contribuire all'unità della Libia, comprendendo tutte le difficoltà di questo processo, ha aggiunto il presidente russo. (Rum)