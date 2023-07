Inchiesta Open: Renzi, su "Repubblica" nemmeno un rigo su sentenza Consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I media hanno sostanzialmente ignorato - con poche eccezioni - la notizia della Corte Costituzionale di ieri. Se avessimo perso, avrebbero dedicato servizi, talk, aperture, richiami in prima. Possiamo fare tutte le riforme della giustizia che vogliamo: ci sarà sempre una questione di deontologia professionale nella stampa da affrontare. Noi comunque dobbiamo sempre rispettare le decisioni dei giornalisti. Mi colpisce tuttavia quel quotidiano che ha dedicato a me e alla mia famiglia pagine e pagine per ogni indagine, notizia, gossip, starnuto. Lo stesso quotidiano che ha scritto decine di articoli anche sull'attesa della sentenza del conflitto di attribuzione. Oggi quel quotidiano non ha pubblicato nemmeno un rigo sulla nostra vittoria in Corte costituzionale. Nemmeno un rigo, solo perché abbiamo vinto noi. Quel quotidiano si chiama 'Repubblica'". Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)