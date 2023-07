Caldo: Car, in aumento del 10 per cento il consumo di frutta e verdura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confrontando i prezzi all'ingrosso di luglio 2023 con lo stesso periodo dell'anno precedente, emergono incrementi significativi per alcune varietà, tra cui le albicocche Faralia (+43 per cento), i meloni retati (+33 per cento) e le pesche Pasta Gialla (+17 per cento). Allo stesso tempo, alcuni prodotti come le lattughe cappuccio (-37 per cento) e le nettarine Pasta Gialla (-17 per cento) hanno registrato una riduzione dei prezzi grazie alla maggiore disponibilità dovuta alla piena produzione. (segue) (Com)