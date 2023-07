Caldo: Car, in aumento del 10 per cento il consumo di frutta e verdura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione iniziale più contenuta registrata nel mese di giugno ha dato luogo a una successiva crescita delle quantità disponibili sul mercato, portando a una riduzione dei prezzi per alcune varietà come le nettarine Pasta Gialla (-17 per cento), i meloni retati (-20 per cento) e l'uva da tavola Bianca Vittoria (-20 per cento). Tuttavia, alcuni prodotti come i pomodori ciliegini provenienti dalla Sicilia hanno visto un significativo aumento (+50 per cento) a causa della costante domanda. (Com)